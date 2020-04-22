جريمة مروعة في لبنان .. قتل زوجته وشقيقيه و5 سوريين بينهم طفل (صور)

هزت جريمة مروعة بلدة بعقلين في لبنان، أسفرت عن وقوع قتلى سوريين ولبنانيين فيما لاذ الفاعل بالفرار ليتم القبض على أشخاص مشتبه بهم لحين الوصول للقاتل الحقيقي.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم العثور على جثث 9 أشخاص تم قتلهم رمياً بالرصاص دون معرفة تفاصيل الجريمة بعد.

ومن بين الضحايا الـ9 ، 5 سوريين و 4 لبنانيين بينهم امرأة ، بحسب ما أفادت قناة “الجديد”.

في حين ذكرت قناة “أو تي في” اللبنانية أن جثث الضحايا وجدت في أماكن متقاربة من البلدة وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على اشخاص لبنانيين من آل حرفوش، للاشتباه بارتكابهما للجريمة.

بينما أورد موقع “ليبانون فايلز” أن الهدف من الـ جريمة كان الثأر من شخص سوري في البلدة، دون معرفة السبب، مضيفاً أن أحد القاتلين أقدم على قتل زوجته، و4 سوريين آخرين للثأر، وعندما حاول أحد اشقائه تهدئته، قام بقتله أيضاً.

وبحسب الموقع، توجه القاتل وشقيقه الثاني نحو منطقة زراعية، وصادفا شخصان من مدينة عرسال البقاعية، فقتلاهما ظنا منهما انهما سوريان، ثم صادفا سوريا آخر في طريق هروبهما، فقتلاه، حيث تراوحت أعمار السوريين بين 10 سنوات إلى 30 سنة، و كانوا متواجدين بورشة للبناء.

بدوره ، رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني قال إن دوافع الجريمة غير معروفة، والمحلة التي وقعت فيها تضم مساكن للعمال السوريين وورش عمل، فيما تعمل الأدلة الجنائية في ساحة الجريمة الآن.

وبين الغصيني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القاتل أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح الصيد، وأن السوريين يقطنون البلدة منذ مدة ولا مشاكل أو شبهات تشوبهم، والجهود مستمرة لضبط الوضع في المنطقة مع وجود أكثر من ألفي سوري في البلدة.