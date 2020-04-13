جريمة قتل مروعة في حمص.. اعتدوا عليها ثم خنقوها برباط حذائها!

هزت جريمة مروعة محافظة حمص ، تمثلت بقتل فتاة طعناً وخنقاً من قبل 3 أشخاص بعد أن تم الاعتداء عليها .

ونشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل الجريمة، التي بدأت بدعوى تقدمت بها والدتها (سهد . ب) إلى قسم شرطة المحطة بحمص بعد تغيب ابنتها (ملك) عن المنزل.

وجاء في الدعوى أن الفتاة (ملك) تغيبت عن المنزل منذ تاريخ 2020/2/21 ، دون توفر أية معلومات عن السبب وراء تغيبها .

وبينت وزارة الداخلية أنه تم العور على جثة المدعوة (ملك) بتاريخ 2020/3/24 تم في حي دير بعلبة بحمص ، مرمية ضمن المنازل المهجورة .

وبالبحث والتحري ، استطاع فرع الأمن الجنائي بحمص نصب كمين وإلقاء القبض على الفاعلين المدعوين : ( محمد . د ) و ( أيهم . م ) و ( حسين . م ) و ( محمد . م ) .

واعترف المقبوض عليهم بما نسب إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة ، مبينين أنهم ارتكبو جريمة القتل وأقدموا على طعن الفتاة /11/ طعنة بسكين حادة، ثم قاموا بخنقها برباط حذائها الذي كانت ترتديه وضربوها على رأسها بجسم صلب بعد أن اغتصبوها.