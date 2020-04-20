جريمة عائلية في السويداء.. مقتل مجموعة من النساء رمياً بالرصاص

هزت جريمة مروعة محافظة السويداء بعد أن أقدم مجرم على إطلاق النار على مجموعة من النساء بسبب خلافات عائلية.

وفي تفاصيل الجريمة ، ذكرت مصادر إعلامية أن المجرم هاجم منزل زوجة أبيه، في حي الخزانات بمدينة السويداء ، وأطلق النار على مجموعة نساء.

وأسفرت الجريمة التي حدثت ظهر يوم السبت المنصرم ، عن مقتل اثنتين من النساء وإصابة 3 أخريات بجروح.

حيث توفيت على الفور المدعوتان منيرة أحمد عماشة وديمة حمد جبور، فيما أصيبت كل من رائدة سلمان البني وعتاب نجيب جبور اللتين تتلقيا العلاج في المشفى الوطني.

ولاذ المجرم بالفرار والبحث مستمر عنه، في حين أرجع مصدر مقرب من الضحايا سبب ارتكاب جريمة القتل لخلافات عائلية متراكمة.