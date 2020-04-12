تويتر يثير حفيظة مستخدميه بعد تعطيله ميزة تتعلق ببيانات المستخدمين

أزالت شركة تويتر ميزة مهمة في تطبيقها ، حيث أثارت هذه الخطوة حفيظة مستخدميها كونها تعتبر خرق لبياناتهم.

إذ أعلنت شركة تويتر عن إزالة ميزة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين والتي كان يستفيد منها الكثير من المستخدمين.

هذه الميزة كانت تمنع تطبيق Twitter من مشاركة بيانات المستخدمين المتعلقة بالإعلانات التي يتابعونها مع أطراف ثالثة.

وأثار خبر إزالة هذه الميزة حفيظة الكثيرين من مستخدمي التويتر معتبرين أن الهدف من إزالة ميزة “مشاركة البيانات مع شركاء تويتر” ينتهك حقوق الخصوصية ويهدف لاستغلال بياناتهم لأهداف تجارية وتسويقية.

إلا أن شركة Twitter أكدت أن تعطيل هذه الميزة لن يؤثر على بيانات المستخدمين ولن يتسبب بنقلها لطرف ثالث.