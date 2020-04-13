توضيح هام من وزير التجارة الداخلية حول توزيع الخبز والكميات المخصصة

قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيحات بخصوص الآلية الجديدة لتوزيع الخبر عبر البطاقة الذكية بعد أن تمت تجربتها يومي الجمعة والسبت.

وبحسب ما نشرت إذاعة “شام اف ام”، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عاطف النداف خلال اجتماع مع الصحفيين حول إقرار موضوع توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية، إنه يحق لكل مواطن الحصول على الكمية التي يرغب بها من الخبز بشكل يومي عبر البطاقة الذكية.

وأضاف أنه يحق لكل معتمد خبز نسبة ١٠٪ من الكمية لتسليمها للعائلات أو الأشخاص غير مالكي البطاقة الذكية، بعد تسجيل اسمه والرقم الوطني لديه، وسيصار لاعتبار الأفران والبقاليات والمعتمدين كنقاط بيع للخبز عبر البطاقة الذكية.

وعن آلية حصول المعتمد على الخبز لبيعه، أفاد الوزير النداف بأن كل معتمد يحصل على الربطات اللازمة وفقاً للبطاقة الذكية من الأفران، بحيث يتم ضبط كمية التي توزع للمواطنين، مع دراسة شروط نقل الخبز بصناديق بلاستيكية وبمواصفات معينة.

ونوّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته من الخبز في أي محافظة.

وبين أنه ستتم زيادة عدد الأجهزة الإلكترونية القارئة للبطاقة الذكية في الأفران وجاهزة بشكل كامل ، مضيفاً أنه يوجد في دمشق وحدها ٤٧٣ معتمد، ١٠٨ فرن، ٨٦ بقالية ، تم تعيينهم بعد دراسة المنطقة، ولوحظ خلال ٤ أيام انخفاض استهلاك الخبز عبر التوزيع عن طريق المعتمدين.

إلى ذلك، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السكر والرز سيتم بيعهما خلال الفترة المقبلة لدى البقاليات عبر البطاقة الذكية.

وحدد الوزير النداف سعر ربطة الخبز لدى المعتمد والسورية للتجارة والمؤسسة العسكرية بـ٥٠ ل.س يضاف إليها ١٠ ل. س أجور النقل.

وفي ختام المؤتمر، لفت الوزير النداف إلى أنه لم يعد هناك شركة تكامل لتنظيم استخدام البطاقة الذكية، وإنما أصبحت لشركة محروقات الآن، ووزارة الاتصالات هي المسؤولة فنياً عن الموضوع.