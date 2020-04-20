تطبيق انستغرام يضيف ميزة مهمة لنسخة سطح المكتب

أضاف تطبيق انستغرام ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب حيث سيمكن التحكم بالتطبيق من خلال اللابتوب كما هو الحال في الهاتف باستثناء ميزة واحدة لم تتم إضافتها بعد.

حيث أضافت منصة انستغرام تحديثات عدة على التطبيق منذ مطلع نيسان الحالي بعضها طال نسخة الهاتف وبعضها طال نسخة سطح المكتب.

بالنسبة لنسخة سطح المكتب ، أصبح بالإمكان إرسال وقراءة الرسائل، ومتابعة البث المباشر للأشخاص من سطح المكتب، وهو ما لم يكن متاح سابقاً.

إلا أن ميزة مهمة لم تستطع المنصة نقلها لسطح المكتب وهي وضع “القصص” إذ إنه ليس متاحاً بعد وبقيت محصورة بنسخة الهاتف.

كما أُضيفت ملصقات جديدة لشراء بطاقات الهدايا وطلبات توصيل الطعام، وملصقات جمع التبرعات.

وسبق وأضافت المنصة منذ بداية أزمة كورونا والتزام الناس بالحجر الصحي ، ميزة إتاحة مشاهدة البث المباشر من نسخة سطح المكتب.