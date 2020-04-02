تحذير هام للسوريين.. رسائل تنبه من فيروس كورونا تخترق حسابات المستخدمين

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في سوريا ، من رسائل تزعم تنبيه المواطنين من فيروس كورونا تخترق حسابات المستخدمين.

وبحسب ما أوردت وكالة سانا، حذر محلل أنظمة المعلومات في الهيئة قسورة عيسى أن من احتمال تعرض مستخدمي الانترنت لهجوم الكتروني يستغل انتشار فيروس كورونا لسرقة بعض الحسابات والبيانات الشخصية للمستخدمين.

وعن تلك الرسائل ، أفاد عيسى بأنها تكون على شكل رسالة مزيفة من منظمة الصحة العالمية تطلب من الفرد تحميل تطبيق الكتروني حول الفيروس وفي حال الاستجابة يتم اختراق الحساب واستغلاله لسرقة البيانات وطرق احتيال أخرى.

ودعت الهيئة المواطنين لاتخاذ خطوات لحماية متصفحاتهم منها:

البحث عن إعدادات “دي ان أس” للتأكد من عدم وجود خوادم خاصة تم إعدادها يدويا، وفي حال وجود تلك الخوادم ينبغي إعادة تعيين خوادم “دي ان أس” على تلقائي أو مزود خدمة الانترنت المعين ومن ثم حفظ التكوين الخاص بالفرد لحماية خصوصيته .

وأكدت الهيئة أنه سيتم تزويد المواطنين خلال الفترة القادمة بالتعليمات الضرورية لحماية أمن المعلومات الخاص بالأفراد.

وسجلت عدة دول بشكل عام إبلاغات من قبل متصفحين ومستخدمين ، حول تعرضهم لمحاولات تصيد واحتيال.