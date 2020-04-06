بالفيديو.. سوري في لبنان يحرق نفسه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة

أقدم رجل سوري في لبنان ، على حرق نفسه احتجاجاً منه على الأوضاع المعيشية الصعبة

وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ، قام السوري ب.ح مواليد عام 1968 بإحراق نفسه بمادة البنزين في بلدة تعلبايا البقاع الأوسط.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن الرجل الـ سوري حرق نفسه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

سوري يخرق نفسه في البقاع بسبب اوضاعه الصعبة pic.twitter.com/Rbo86DgvbX — wassim oraby (@wassimoraby) April 5, 2020

وتم نقل الرجل الى مستشفى البقاع بحال حرجة، وبحسب التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي فان الحروق في جسمه من الدرجة الثالثة.