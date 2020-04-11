بالفيديو: جريمة مروعة في طرطوس .. أب يذبح زوجته وأطفاله ويعترف!

هزت جريمة مروعة محافظة طرطوس يوم أمس الجمعة ، حيث أقدم رجل على ذبح زوجته وطفليه وحاول الانتحار.

وبحسب ما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حصلت جريمة القتل عصر يوم الجمعة ، حيث وجدت عائلة في قرية بديرة التابعة لناحية السودا بريف طرطوس ، مذبوحة داخل منزلها.

وأفادت صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصدر مسؤول أن الأب هو مرتكب الجريمة واعترف بالإقدام على ذبح زوجته (راما) وطفليه (5 و6 سنوات) بمنزله في قرية بديرة.

وبعد ارتكابه الجريمة ، حاول الأب الانتحار من خلال تعاطي كمية كبيرة من الأدوية وضرب يديه بالسكين ، بحسب ما أكد مصدر طبي للصحيفة، مضيفاً أنه تم إجراء غسيل معدة له في مشفى الباسل وتمت معالجته لبدء التحقيق.

بدوره، قال علي بلال رئيس الطبابة الشرعية في طرطوس لإذاعة “شام إف إم” إنه تم الانتقال لموقع الجريمة بمنزل المدعو “أسامة م”، و تم العثور على جثة الزوجة “راما .د” ٣١ سنة متعرضة لطعنات بالصدر والرقبة مع جروح “دفاعية” باليدين ومفارقة الحياة.

-كما تم العثور على جثتي الطفلين عيسى ومارسيل مفارقي الحياة، بعد تعرضهما لطعنات متعددة بأداة حادة بالصدر والظهر.

-وتم العثور على أداة الجريمة وهي سكين حادة طول نصلتها 10 سم وعرضها 3 سم، وجرى تسليمها للأمن الجنائي وجرى نقل الجثامين إلى مشفى الباسل.

وتستمر التحقيقات حتى اليوم مع الأب (38 عاماً)، مستمرة لمعرفة كل أسباب وخلفيات الجريمة التي روعت المحافظة، علماً أن الزوج، أسامة ميخائيل، اعترف أمام قاضي التحقيق بقتل زوجته وطفليه وفق ما بين مصدر مسؤول في عدلية طرطوس.