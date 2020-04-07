بالصور.. وفاة طفلة سورية بعد تعرضها لضرب مبرح من والدها

سجلت في لبنان حادثة وفاة أليمة لطفلة سورية لم تتجاوز من العمر الـ5 سنوات ، بعد تعرضها لضرب مبرح من والدها.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية ، وصلت الطفلة السورية إلى مستشفى الاسلامي في طرابلس طفلة قادمة من ″ال الدبل″.

ووصلت الفتاة البالغة من العمر ٥ سنوات، جثة هامدة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها لمعرفة سبب الوفاة بعد ملاحظة آثار ضرب على جسدها.

وتبين أن سبب وفاة الطفلة هو تعرضها للضرب المبرح من قبل والدها السوري ″صلاح الدين الدبل″ في منطقة التل في طرابلس.

وتم توقيف الوالد من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الأمن الداخلي لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.