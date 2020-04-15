بالصور .. ظهور حشرات الخنفساء في بعض مناطق ريف دمشق

أوضح رئيس دائرة زراعة الغوطة م.أسامة عصفور ، سبب انتشار الـ حشرات التي تم رصدها في منطقة جرمانا بريف دمشق يوم امس.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” عن عصفور تعليقه على خبر انتشار الحشرات ، مبيناً أنه أمر طبيعي في هذا الوقت من العام ، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السنة وزادت نسبة الرطوبة.

وأكد رئيس دائرة زراعة الغوطة أن هذه الحشرات غير ضارة ومشابهة لما ظهر خلال العام الماضي، وتدعى خنفساء في بعض المناطق وليس لها اسم محدد، وتنجذب باتجاه الضوء.

واعتبر عصفور أنه لا داعي للقلق من هذه الحشرات، فهي انتشرت فقط في موقع أو موقعين ضمن الأحياء الشعبية.

أما في حال الانتشار الكبير والوصول إلى العتبة الحرجة، أفاد عصفور: ” نحن على استعداد للتدخل الإيجابي والتعامل معها مباشرةً، ولكنها حالياً لا تزال في الحدود الدنيا”.

يذكر أنه وفي توقيت مشابه من العام الماضي، اجتاحت موجات من حشرات الخنافس السوداء (الكولوسوما) مناطق متفرقة في سوريا وسط تأكيدات بأنها لم تكن مؤذية.