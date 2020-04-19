بالصور .. العثور على جثتي طفلين سوريين غرقا بنهر البارد في لبنان

عثرت ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني اللبناني على جثتي طفلين سوريين بعد فقدانهما أول أمس عند مجرى النهر البارد في عكار.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن وحدة الانقاذ البحري عثرت أولاً على جثة الطفلة السورية هالة البالغة من العمر 4 سنوات.

حيث فقد طفلين سوريين هما الطفلة هالة وشقيقها حمزة البالغ من العمر 5 سنوات أول أمس عند مجرى النهر البارد، بالقرب من بحيرة عيون السمك في عكار.

ونقلت وحدة الانقاذ البحري جثة الطفلة الى ​المستشفى الحكومي​ في ​المنية​، وواصلت عمليات البحث عن جثة شقيقها بمشاركة اهالي المنطقة.

وتمكنت الوحدة من العثور على جثة الطفل السوري حمزة شيخو، البالغ من العمر 5 سنوات، عند ضفة مجرى النهر البارد.