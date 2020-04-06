انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية نهاية الأسبوع

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انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية نهاية الأسبوع
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يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في سوريا اليوم الاثنين ، ما يشكل فرصة لهطولات مطرية خلال نهاية الأسبوع.

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، ويطرأ اليوم الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع وجود فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية .

بدورها، ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أنه يوم الاثنين وما بعد تعود درجات الحرارة للانخفاض العام مع تسجيل هبات رياح نشطة على فترات وذلك بسبب اقتراب حوض بارد من المنطقة يؤثر حالياً على دول البلقان، ويتحرك قليلاً شرقاً ويبدأ بالتأثير أكثر على شرق المتوسط وسوريا بشكل خاص.

وتكون الفرص لهطولات مطرية كبيرة اعتباراً من الأربعاء وتزداد أكثر مع تعمق الكتلة يومي الخميس و الجمعة .

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