الوضع الهادئ.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة ليريح مستخدميه

أطلقت شركة فيسبوك ، تطبيق المحادثة الشهير، ميزة مريحة لمستخدميها ، لمساعدتهم على قضاء وقت أقل في التطبيق.

وحملت الميزة اسم الوضع الهادئ “Guiet Mode” وهي خاصة للهواتف المحمولة لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

وباستخدام هذا الوضع الهادئ أو هذه الميزة، يمكن للمستخدم تعيين جدول زمني عندما يريد أن يكون فيسبوك متاحا وعندما يريد أن يكون التطبيق هادئا.

وبتشغيل هذه الميزة، سيتم كتم الإشعارات الواردة ، واذا حاول المستخدم فتح الاشعار ، سيتلقى تذكير مع مؤقت ، مع إمكانية اختيار تعطيل أو تجاوز الميزة لمدة 15 دقيقة.

و ستكون هذه الميزة متاحة لجميع مستخدمي نظام تشغيل iOS بحلول شهر أيار القادم، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها لجميع مستخدمي نظام أندرويد بحلول شهر تموز القادم.