متنبئ جوي يفسر سبب ظاهرة الشابورة المائية التي رصدها أهالي اللاذقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لظاهرة تسمى الشابورة المائية أو كما تعرف بالضباب، تم رصدها في اللاذقية .

وتخوّف سكان المحافظة من أن يكون هذا الضباب دليل على ظاهرة أخطر كالزلازل مثلاً بعد تسجيل هزات أرضية عدة في اللاذقية ، إلا أن الظاهرة لا تغدو عن كونها حدث طبيعي مفيد للمحاصيل الزراعية خاصة للقمح والشعير.

حيث أفاد المتنبئ الجوي زكريا العيسى لتلفزيون الخبر ، أن هذه الظاهرة هي ظاهرة مائية طبيعية ومفيدة للمحاصيل الزراعية ، وهي عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض.

ورأى العيسى أنه من الطبيعي أن نشهد مثل هذه الظاهرة في مثل هذا الوقت من السنة أي خلال فصل الربيع وذلك بسبب مرور تيارات غربية باردة ورطبة على سطح دافئ ما يؤدي الى التكاثف وتشكل الضباب.

وبحسب العيسى ، تبدأ الشابورة بالتشكل جانب الجداول والأنهار وفي أسفل الوديان ، وغياب الرياح أمر مهم لأن أقل نسيم سيتسبب باضطرابات ويدمج الهواء بعمق كبير وبالتالي يؤجل التبريد.