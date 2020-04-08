تنويه من القاضي الشرعي الأول في دمشق حول حالات الطلاق خلال فترة الحجر

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق ، محمود معراوي أن ما تم تناقله عن ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال فترة الحجر الصحي ، مبالغ فيه .

وقال معراوي لصحيفة “الوطن” إنه لوحظ ارتفاع عدد دعاوى الطلاق والتفريق عن عقود الزواج في الشهرين الأول والثاني من العام الحالي .

وبين أنه لم يتم إحصاء عدد دعاوى الطلاق خلال شهر آذار لأن أن أعمال المحكمة توقفت خلال هذه الفترة بسبب إجراءات الحجر.

كما اعتبر القاضي الشرعي الأول في دمشق أن ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال فترة الحجر الصحي 5 أضعاف، كلام مبالغ فيه وغير منطق، ولا يوجد إحصائيات عن عدد دعاوى الطلاق خلال فترة الحجر الصحي.

وأشار إلى أن دعوى الطلاق ليس بالضرورة أن تنتهي بالطلاق ويمكن أن تنتهي بالصلح بين الزوجين، وبالتالي لا يمكن القول أن النسبة ارتفعت إلى خمس أضعاف .

وسبق وقال كشف مستشار وزير الأوقاف الدكتور حسان عوض في تصريح لإذاعة “المدينة” أن حالات الطلاق قد تكون ارتفعت 5 أضعاف خلال فترة الحظر الأخيرة.