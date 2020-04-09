الصحة العالمية: سوريا في مرحلة الخطر التي قد تمتد لأسابيع أو لأشهر

اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتور نعمة عبد أن سوريا في مرحلة الخطر التي قد تمتد لعدة أسابيع أو عدة أشهر.

وقال عبد لإذاعة “المدينة” إن الإمكانيات الصحية في سوريا ضعيفة مقارنةً مع الدول المتقدمة، لذا علينا الحذر أكثر.

وأضاف عبد أن سوريا تعتبر في مرحلة الخطر التي قد تمتد لعدة أسابيع أو ربما أشهر ، وأن الإجراءات هي فقط التي تخفف انتشار العدوى.

كما أشار ممثل الصحة العالمية في سوريا إلى أن 80% من المصابين بفيروس كورونا عالمياً قد لا يصلون إلى جهاز الترصد الوبائي وبالتالي لا تكتشف إصابتهم.

وجدد التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأهمها لابتعاد عن الازدحام وبالأخص قبل شهر رمضان حيث تكثر التجمعات في الأسواق، فيجب الاحتفاظ بالمسافات بين الأفراد متر على الأقل وغسل اليدين المتكرر وغلق الفم والأنف بالمناديل.

وأعلنت أمس وزارة الصحة السورية شفاء رابع حالة من الحالات المصابة بفيروس كورنا بعد تسجيل حالتي وفاة ليبقى العدد النهائي للمصابين 13 .