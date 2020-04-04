السحابة الخارقة.. ظاهرة جوية نادرة في الرقة تتسبب بضحايا (فيديو)

أسفرت ظاهرة جوية في محافظة الرقة ، عن سبعة ضحايا و عشرات الجرحى فضلاً عن مقتل العشرات من المواشي.

ونشرت صفحة “هوى الشام” مقطع فيديو لهذه الظاهرة التي رصدها سكان المحافظة وتظهر فيها “السحابة الخارقة”.

وعن هذه الظاهر أوضحت “هوى الشام” أنه رغم ندرة حدوثها، إلا أن ظاهرة سحابة “سوبر سيل” من الوارد أن تتكرر بالسنوات القادمة بأي بقعة في سوريا، علماً أن هذه السحابة تشكلت في سماء دمشق سنة 2018 ولكن لحسن الحظ سرعان ما تلاشت .

وتتكون “السحابة الخارقة” أو ما يسمى بالإنجليزية سوبرسيل في ظروف خاصة جداً فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء هواء بارد وهواء دافئ.

وتبدأ هذه الخلايا عند تقابل منخفض جوي بارد بي تيار هوائي رطب قادم من المناطق الاستوائية، وفي تلك الأنواع من السحب يدور الهواء حول بعضه بسبب اختلاف درجة الحرارة مما يعطي السحابة شكلها المميز.

وتقوم السحابة بحركة دورانية بمكانها وغالبا ما ينزل منها اعصار قمعي منخفض الضغط جداً يحمل رياح عاتية قد تصل فيه سرعة الرياح إلى 400 كيلومتر في الساعة وضغط يصل إلى 600 مليبار فقط وهو ضغط منخفض جداً يكفي لشفط الاسفلت والأبنية من الشارع .

و يصاحب هذه السحب وابل كثيف من حبات البرد عملاقة للغاية يصل قطر بعضها إلى 8 سنتيمترات اي بحجم حبات البرتقال وأمطار غزيرة وصواعق مميتة، تقطع تلك السحب مساحات كبيرة جدا بحسب طول عمر المنخفض البارد وحجم جبهة الباردة.