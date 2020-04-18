الحسكة .. انتحار امرأة قبل يوم من زفاف زوجها بأخرى

توفيت سيدة في الحسكة جراء طلق ناري قبل يوم من زفاف زوجها بامرأة أخرى، فيما رأى الطبيب الشرعي أن الحادثة قد تكون انتحار .

وأورد تلفزيون الخبر تفاصيل الحادثة ، حيث قتلت سيدة تدعى ( ي .م. الطلب ) بطلق ناري في الصدر يوم الخميس المنصرم.

ووصلت جثة السيدة إلى قريتها ( قرية زين المبرج) في ريف الحسكة الجنوبي عصر الخميس ، وهي امرأة متزوجة في قرية معيزيلة بريف محافظة دير الزور وليس لديها أطفال.

وأوضح الطبيب الشرعي محمد سعيد الشلاش أن السيدة تعرضت لطلق ناري ملازم للصدر من مكان قريب ، ويوجد على جسدها حرق ناتج عن فوهة السلاح ، ما يوحي بأنها قد تكون حادثة انتحار.

ونوّه الطبيب الشرعي إلى أن المتوفية قتلت قبل يوم واحد من موعد زفاف زوجها من امرأة أخرى ، معتبراً أن ذلك سبب قد يدفعها للانتحار .