استقرار جوي في سوريا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

محلياتأخبار محلية
استقرار جوي في سوريا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

تبقى درجات الحرارة في سوريا أدنى من معدلاتها اليوم السبت على أن تبدأ حالة استقرار جوي غداً الأحد تستمر لأيام.

وبحسب ما نشرت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا، فإن انخفاض درجات الحرارة يعود لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيا.

فيما نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن المنخفض يبدأ بالتلاشي اليوم، وتكون الفعالية بشكل عام أضعف على أغلب المناطق السورية لكن تبقى الأجواء باردة.

وبدءاً من يوم الأحد حتى 3 أيام على الأقل ، تعود الأجواء للاستقرار في كافة المناطق السورية مع تسجيل ارتفاع عام على الحرارة ما بين 22 و 24 درجة بالداخل السوري وباردة ليلاً إجمالاً.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

طقس سوريا .. منخفض ماطر وعودة الأجواء الباردة لأيام

منخفض ماطر خلال اليومين المقبلين.. ومنخفضان جديدان في نيسان

سوريا .. منخفض جوي يستمر لأيام والأمطار تعود مجدداً