استقرار جوي في سوريا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

تبقى درجات الحرارة في سوريا أدنى من معدلاتها اليوم السبت على أن تبدأ حالة استقرار جوي غداً الأحد تستمر لأيام.

وبحسب ما نشرت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا، فإن انخفاض درجات الحرارة يعود لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيا.

فيما نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن المنخفض يبدأ بالتلاشي اليوم، وتكون الفعالية بشكل عام أضعف على أغلب المناطق السورية لكن تبقى الأجواء باردة.

وبدءاً من يوم الأحد حتى 3 أيام على الأقل ، تعود الأجواء للاستقرار في كافة المناطق السورية مع تسجيل ارتفاع عام على الحرارة ما بين 22 و 24 درجة بالداخل السوري وباردة ليلاً إجمالاً.