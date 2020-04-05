الاتصالات تمنح الكوادر الطبية والتعليمية دقائق ورسائل وباقات انترنت مجانية

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الاتصالات تمنح الكوادر الطبية والتعليمية دقائق ورسائل وباقات انترنت مجانية
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منحت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ، الأطباء والعاملون في وزارتي الصحة والتعليم العالي ، عرض مجاني.

ونشرت وزارة الاتصالات عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء والعاملون في وزارة الصّحة، ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، في التصدي لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة أنها تقدم العرض المجاني للكوادر الطبية العاملة على مكافحة هذه الجائحة في كلا الوزارتين والمتضمن:

/1000/ دقيقة مجانية

/1000/ رسالة مجانا

/1000/ ميغا بايت للانترنت من كل من شركتي الخلوي (سيريتل – MTN)، ولمدة شهرين يمكن تمديدهما عند الضرورة، متضمناً الأرقام المسبقة الدفع واللاحقة الدفع، لتكون واحدة من سبل تسهيل العمل لديهم.

 

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