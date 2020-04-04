الاتحاد الأوروبي يتجه لتخفيف العقوبات على عدة دول بينها سوريا لمواجهة كورونا

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي صياغة بيان مشترك يدعو لرفع العقوبات عن عدة دول بينها سوريا ، لتتمكن من مواجهة تفشي فيروس كورونا.

فبعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لرفع العقوبات المفروضة عن عدة دول بينها سوريا وليبيا واليمن، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها لهذه الدعوة، بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم”.

وعقب اجتماع عقدته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل، كشف مفوض الاتحاد للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل أنه تم بحث ضرورة عدم عرقلة العقوبات المفروضة على البلدان ، عملية وصول المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

كما كشف أنه يجري العمل لصياغة بيان يدعم دعوة غوتيريس بانتظار موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه.

وبين بوريل أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في زيادة خطر تفشي الوباء في الدول التي تشهد حروب مثل سوريا واليمن وليبيا.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتماد مشروع القرار الخاص برفع العقوبات، الذي طالبت به روسيا وسبع دول أخرى.

كما سبق وطالبت سوريا طالبت المجتمع الدولي بالعمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عنها ، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا.