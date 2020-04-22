إعلان هام من السفارة السورية في بيروت للمواطنين السوريين

نشرت السفارة السورية في لبنان إعلان هام للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا ، والذين يواجهون صعوبة بالعودة بسبب إجراءات الحظر جراء فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها في فيسبوك ، التعليمات و الشرائح التي تم اعتمادها للعودة إلى سوريا، طالبة من السوريين موافاتها بالبيانات المطلوبة من خلال الاستمارة الالكترونية المعدة وفق الرابط التالي https://forms.gle/P9XsqfUVK9NfBUVZ7.

كما أتاحت أمام الراغبين بالعودة لموافاتها ببياناتهم، البريد الالكتروني للسفارة أو رقم الفاكس الوارد في الإعلان.

وجاء إعلان السفارة السورية، تنفيذا لقرارات الفريق الحكومي لإجراءات التصدي لفيروس (كورونا) المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذين يواجهون صعوبة في العودة الى سوريا.

إلى ذلك، أكدت السفارة على استمرار تعليق العمل القنصلي فيها وعدم إمكانية استقبال أو تسليم المعاملات القنصلية نتيجة الظروف الحالية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الأخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا وتم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على أن يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوماً.