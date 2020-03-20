20 طعنة بجسد الضحية .. جريمة مروعة في اللاذقية والتحقيقات تكشف عن حادثة أخرى

هزت جريمة مروعة محافظة اللاذقية ، حيث عثر على جثة رجل طعنت 20 طعنة بأداة حادة فيما تم القبض على الفاعل بعد مباشرة التحقيقات.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل الجريمة التي بدأت بورود معلومات عن وجود جثة لشخص يدعى ( شحادة. ق ).

وعثر على الشخص المذكور ( شحادة. ق ) مقتولاً ضمن منزله وعلى جسده آثار 20 طعنة تقريباً والفاعل مجهول .

ومن خلال التحقيق ، اشتبه فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بشخص ، وهو عامل لدى تاجر في سوق الهال بالحفة.

تم إلقاء القبض على المشتبه به وتبين أنه يدعى (أحمد. ع)، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على جريمة قتل المغدور عن طريق طعنه بموس كباس خلال محاولته سرقة منزله .

كما اعترف بإقدامه منذ شهرين على سرقة مبلغ مليونين و300 ألف ليرة سورية من نفس منزل المغدور بطريقة الخلع والكسر وأنه أودع المبلغ المسروق بمصرف باسمه واسم والدته .