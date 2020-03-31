وفاة مريضة سورية في لبنان بعد أن رفضت المشافي استقبالها

أحال وزير الصحة اللبناني حمد حسن قضية وفاة مريضة سورية بسبب التقصير، للنيابة العامة التمييزية.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن وزير الصحة أحال على النيابة العامة التمييزية، قضية المريضة السورية المتوفاة ماجدة زوير، التي قصدت في 17 آذار الحالي مستشفيات عدة في الشمال من بينها مستشفى المظلوم ومستشفى الخير، ورفضت كلها استقبالها.

وشدد الوزير اللبناني أنه كان يتوجب على طوارئ هذه المستشفيات معاينتها وإسعافها مهما كان التشخيص، أو إحالتها على مستشفى آخر.

وبحسب الوكالة الوطنية، كانت المريضة السورية البالغة من العمر أربعين عاما، تعاني أعراضا مرضية خطرة.

وأكد وزير الصحة اللبناني في كتاب إحالة القضية للنيابة العامة ، أن عدم إسعاف مريض بحالة الخطر هو جرم نص عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب.

وطلب الوزير بالتحقيق بالقضية واتخاذ أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصر مما أدى إلى وفاة المريضة.