وفاة ثالث طبيب سوري بعد إصابته وهو يؤدي واجبه تجاه مرضى كورونا

محلياتأخبار محلية
وفاة ثالث طبيب سوري بعد إصابته وهو يؤدي واجبه تجاه مرضى كورونا
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

توفي ثالث طبيب سوري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، المتفشي بشكل كبير في إيطاليا.

وذكرت وكالة “يراكوين” أن الطبيب “غيفونت مراديان” وهو سوري الجنسية توفي خلال أدائه واجبه الطبي في إيطاليا.

وعن سبب الوفاة، بينت الوكالة أن الطبيب كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد وساءت حالته مؤخراً.

والطبيب “غيفونت مراديان” هو من مواليد مدينة القامشلي، وتلقى تعليمه فيها ثم تنقل بين عدة بلاد واستقر في إيطاليا.

وتوفي قبل الطبيب “مراديان”، طبيبان سوريان بفيروس كورونا أيضاً هما عبد الغني مكي وعبد الستار عيروض.

وبعد أن تجاوز عدد ضحايا كورونا في إيطاليا العشرة آلاف ، أعلنت أمس منظمة الصحة العالمية أن إيطاليا ستشهد استقرارا لوضع وباء كورونا قريبا.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

سيدة سورية تقتل ابن زوجها بطريقة بشعة وتزعم أنه توفي بسبب…

أول فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

سوريا .. الحجر على سيدتين دخلتا طرطوس من لبنان بعد ظهور…