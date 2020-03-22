وزيرا التربية والتعليم العالي يحسمان الجدل حول موضوع تمديد تعليق دوام الطلاب

أفاد كل من وزير التعليم العالي بسام إبراهيم و التربية عماد موفق العزب بأنه لا قرار حكومي جديد حتى اللحظة بتمديد تعليق دوام الطلاب في المدارس والجامعات .
وقال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لموقع “الوطن اون لاين” إنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي بتمديد تعليق دوام الطلاب في الجامعات السورية.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أن تعليق الدوام مستمر حتى 2 نيسان القادم، وأي شيء رسمي يقر من رئاسة الحكومة فقط .
أيضاً، أكد ذلك وزير التربية عماد العزب مبيناً أن أي شيء رسمي جديد بشأن تمديد تعليق الدوام في المدارس يقر من رئاسة الحكومة ، وحالياً تعليق الدوام مستمر حتى 2 نيسان القادم.
وتناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تمديد تعليق الدوام في الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر، تيمناً بتعليق عمل الجهات العامة حتى إشعار آخر وفق ما عممت رئاسة مجلس الوزراء ، إلا أن التعميم لم يشير لدوام الطلاب.