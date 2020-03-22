وزيرا التربية والتعليم العالي يحسمان الجدل حول موضوع تمديد تعليق دوام الطلاب

أفاد كل من وزير التعليم العالي بسام إبراهيم و التربية عماد موفق العزب بأنه لا قرار حكومي جديد حتى اللحظة ‏بتمديد تعليق دوام الطلاب في المدارس والجامعات ‏.

وقال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لموقع “الوطن اون لاين” إنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار ‏رسمي بتمديد تعليق دوام الطلاب في الجامعات السورية.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أن تعليق ‏الدوام مستمر حتى 2 نيسان القادم، وأي شيء رسمي يقر من رئاسة الحكومة فقط .

أيضاً، أكد ذلك وزير التربية عماد العزب مبيناً أن أي شيء رسمي ‏جديد بشأن تمديد تعليق الدوام في المدارس يقر من رئاسة الحكومة ، وحالياً تعليق الدوام مستمر حتى 2 نيسان القادم.

وتناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تمديد تعليق الدوام في ‏الجامعات والمدارس حتى إشعار آخر، تيمناً بتعليق عمل الجهات العامة حتى إشعار آخر وفق ما عممت رئاسة مجلس الوزراء ، إلا أن التعميم لم يشير لدوام الطلاب.