وزارة الكهرباء تبشر السوريين بزيادة ساعات التغذية الكهربائية

بشرت وزارة الكهرباء السورية المواطنين بتحسن الوضع الكهربائي مع تحسن المناخ شيئاً فشيئاً ما من شأنه تخفيض ساعات التقنين.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الثورة” ، أكد المكتب الصحفي لوزارة الكهرباء أن وضع الكهربائي بدأ بالاستقرار شيئاً فشيئاً مع تحسن الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وبين المكتب الصحفي للوزارة أن تحسن المناخ يعني زيادة ساعات التغذية على حساب ساعات التقنين أو القطع.

ونوّهت الوزارة إلى أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الشتاء كان تحدي واجهته المنظومة الكهربائية.

وبسبب ارتفاع الطلب على الطاقة زادت الأحمال بشكل كبير وحدثت انقطاعات في بعض المناطق خلال الأيام الماضية وزادت ساعات التقنين الكهربائي.

من جهة أخرى ، أكد مصدر في الكهرباء لصحيفة “الوطن” أن كل ما يشاع عن أن الحرارة المرتفعة في المنازل تقتل فيروس كورونا عار عن الصحة، ولا داعي لزيادة معدل التدفئة والاستجرار الزائد للطاقة الكهربائية.