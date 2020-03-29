وزارة الداخلية السورية : سيتم ملاحقة ومحاكمة كل سوري يدخل القطر من لبنان بطريقة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن سلسلة إجراءات سيتم اتخاذها بحق كل مواطن سوري يدخل القطر من لبنان بطريقة غير شرعية

وذكرت الوزارة في بيان لها أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون إلى القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

ويأتي ذلك على خلفية دخول مواطنين سوريين من لبنان إلى سوريا بطريقة غير شرعية قد يكون بعضهم يحمل فايروس كورونا

وكانت صحة طرطوس أعلنت اليوم عن ملاحقة الجهات المعنية لإمرأتين دخلتا مدينة بانياس من لبنان بطريقة غير شرعية ، وتبين وجود أعراض فايروس كورونا على إحداهن ، الأمر الذي دفع صحة طرطوس إلى الحجر عليهن .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا ً بمنع دخول جميع الأشخاص بما فيهم السوريين من لبنان وذلك بعد اغلاق المعابر الحدودية بهدف التصدي لفايروس كورونا

المصدر : مراسلون + وزارة الداخلية