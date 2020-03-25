واتساب يكافح فيروس كورونا بميزتين جديدتين.. تفاصيل الاستخدام

شارك تطبيق واتساب في الحملة العالمية التي تقوم بها كل منظمة وكل مؤسسة على حدى ، لمواجهة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا.

وقدم تطبيق الواتساب وفي إطار التقليل من أهوال كورونا ، ميزتين لمكافحة المعلومات الخاطئة حول الفيروس.

ميزات واتساب :

الميزة الأولى التي طرحها التطبيق ، هي القدرة على الدردشة مباشرة مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

في هذه الميزة ما عليك سوى النقر على الرابط لبدء محادثة واتساب، على أن يكون كل شيء مؤتمت بأرقام بدلاً من القوائم، وستتمكن من الحصول على أحدث أرقام المصابين بالوباء، وقراءة نصائح والحصول على إجابات الأسئلة الأكثر شيوعا، وقراءة الأخبار.

والميزة الثانية عبارى عن أيقونة بحث جديدة بجوار النص المعاد توجيهه ، ستمكن المستخدم من البحث عن أي شيء في محرك جوجل، اعتمادا على محتوى الرسالة,

هذه الميزة ستساعد في اكتشاف الأخبار الصحيحة من المزيفة، أو إجراء عملية فحص سريعة للحقائق، وستصبح هذه الميزة بمتناول المستخدمين بشكل تدريجي.