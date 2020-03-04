واتساب يطرح لمستخدميه الميزة الأكثر طلباً حول العالم

تعتزم شركة تطبيق واتساب ، طرح ميزة “الوضع المظلم” التي طال انتظارها من قبل مستخدمي اندرويد وآيفون .

وذكرت صحيفة “ذي صن” أن هذه الميزة سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وميزة “الوضع المظلم هي الأكثر طلبا من المستخدمين حول العالم.

وتم تصميم هذه الميزة لتخفيف إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة، كما ستمنعك هذه الميزة من إضاءة غرفة مظلمة بطريق الخطأ، إذا كنت تحاول الوصول للهاتف.

وعن سبب التأخير بطرح هذه الميزة ، فبين واتساب أنه أراد تطوريها لطرحها بشكلها الصحيح حيث ركزوا على مجالين محددين: “قابلية القراءة” و”التسلسل الهرمي للمعلومات”.

كما تم اختيار الألوان الداكنة التي ما زالت تساعد مستخدمي التطبيق على انتقاء أهم المعلومات على الشاشة.

وفي “الوضع المظلم”، ستكون لتطبيق واتس آب خلفية سوداء ، مع وجود نص أبيض في الأعلى.

أما نسخة العرض العادية فتكون عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء ، كما أن هذه الميزة ليس اجبارية ، فيمن لغير الراغبين باستخدامها إيقاف خيار تشغيل الميزة .

وأتيحت هذه الخدمة لمستخدمي “أندرويد 10” وiOS 13، و “أندرويد 9” والإصدارات الأقدم، من خلال الانتقال إلى إعدادات “واتس آب”> الدردشات> السمة> حدد “Dark”.