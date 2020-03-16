واتساب .. خطأ بسيط يفضح أسرارك أمام الناس

قال مختصون وتقنيون لموقع “تيك”، إنه بعد زيادة حالات اختراق التطبيقات بالهواتف الذكية، ومحاولات شركة “فيس بوك” تشفير البيانات من بينها بيانات ” واتساب “، ظهرت حالة أخرى تعتبر خرقاً للنظام.

واتساب – تكنولوجيا

إلا أن هذا الخرق الذي قد يعرض معلوماتك للخطر، سواء الصور أو الفيديوهات وغيرها من المواد التي تتبادلها مع الأصدقاء، واسترجاعها دون علمك، يتعلق بخطأ المستخدم نفسه، وليس بضعف في حماية بيانات المستخدم.

ويتمثل هذ الخطأ في قيام المستخدم بتغيير رقم الهاتف الذي يعتمد عليه لاستخدام ” واتساب “، أو أن يقوم بإنشاء حساب جديد من دون حذف الحساب القديم، إذ إنه في حال الاستغناء عن شريحة الهاتف، وقيام الشركة المزودة لخدمة الاتصال بعرض الرقم نفسه في الأسواق من جديد سيؤدي هذا إلى فقدان المستخدم لخصوصيته .

فبمجرد حصول شخص آخر على الرقم وإنشاء حساب على “واتس اب” سيكون هذا الشخص قادراً على استرجاع جميع المحادثات والصور والفيديوهات.

ولحل هذه المشكلة، يحتاج المستخدم الذي يرغب في الاستغناء عن رقم هاتفه الذي يستخدمه لـ”واتس اب”إلى الدخول للإعدادات، واختيار الحساب، ومنها اختيار Delete Account، وذلك لحذف الحساب من سيرفرات الشركة بالكامل، وتجنب حدوث مثل هذا الأمر.