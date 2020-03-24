واتساب جي بي يتجاوز الحظر و يعود للساحة بميزات رائعة

عاد تطبيق واتساب جي بي للساحة من جديد مع ميزة ضد الحظر ، بعد ساعات من عودة التطبيق الذهبي واتس اب جولد .

وبعد أن فرضت شركة واتساب الأساسية الحظر على التطبيقات المقلدة لنسختها “جي بي ، جولد” تمكن مطول التطبيق (جي بي) من تعديله وتجاوز الحظر المفروض عليه.

وأكد مختصون تقنيون أن التطبيق المعدل آمن كليا بعكس ما تبادر للأذهان ، كما أنه حمل ميزات رائعة لا يحملها التطبيق الأصلي.

ومن هذه الميزات التي حملها نفسها تطبيق واتس اب الذهبي المعدل: قطع الانترنت على التطبيق، حيث يمكنك قطع الانترنت فلا تصلك رسائل ولا يمكنك إرسال رسائل.

كما تمت إضافة ميزة تمنع ظهور جاري الكتابة، او اشارتين الصح او حتى ظهور اشارتين الصح ولكن بدون لون أزرق، لدى المستخدم الذي تتحدث معهم.