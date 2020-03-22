واتساب الذهبي يعود للساحة بميزات مذهلة لا يملكها التطبيق الأصلي

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واتساب الذهبي يعود للساحة بميزات مذهلة لا يملكها التطبيق الأصلي
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عاد تطبيق واتساب الذهبي مجدداً للعمل بعدما تم فرض حظر عليه من قبل شركة واتساب الأساسية قبل أشهر.

وعاد تطبيق واتساب الذهبي للعمل بعد أن تمكن مطور التطبيق من التعديل عليه للتغلب على الحظر المفروض.

وأكد مختصون تقنيون بأن التطبيق المعدل سيكون آمن وليس كما تبادر للأذهان أنه سيكون مخترق وسيسرب معلومات.

ومن أهم ميزات تطبيق واتساب الذهبي المعدل ، قطع الانترنت على التطبيق، حيث يمكنك قطع الانترنت فلا تصلك رسائل ولا يمكنك إرسال رسائل.

كما تشكل ميزة منع ظهور جاري الكتابة، او اشارتين الصح او حتى ظهور اشارتين الصح ولكن بدون لون أزرق، علامة فارقة في التطبيق.

 

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