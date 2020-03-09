يومان متعاكسان في سوريا.. الحرارة تلامس 30 درجة و منخفض عاصف باليوم الثاني

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يومان متعاكسان في سوريا.. الحرارة تلامس 30 درجة و منخفض عاصف باليوم الثاني
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تبقى الأجواء مستقرة في سوريا لأيام متتالية حتى نهاية الأسبوع حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتلامس الـ 30 في ذروتها ، على أن يعقب ذلك منخفض جوي عاصف.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، أن سوريا تشهد مرتفع جوي وأجواء ربيعية دافئة تستمر حتى الخميس القادم 12/3/2020 على أن تكون وذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء و الخميس.

حيث تلامس خلال هذين اليومين درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الساحلية حدود 24 لـ 25 درجة لأول مرة هذا الموسم .

بدوره، نشر المتنبئ الجوي باسل كيلاني عبر صفحته ، أن يوم الخميس قد نشهد ارتفاع كبير على الحرارة من 25 الى 28 درجة و الحد الأقصى 30 درجة .

واعتباراً من يوم الجمعة ، ترجح النماذج الجوية تعرضنا لامتداد منخفض جوي عميق يحمل معه مزايا العاصفة الحقيقية.

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