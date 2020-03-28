منخفض جوي ماطر مصحوب بالرعد وحبات البرد يبدأ اليوم ويستمر لأيام

تستمر درجات الحرارة في سوريا بالانخفاض بشكل تدريجي إثر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي بارد ماطر يبدأ اليوم السبت ويستمر حتى صباح الاثنين.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في سوريا بنشرتها اليوم، أن نشهد هطل مطري غزير مصحوب بالرعد وحبات البرد في الساحل والجزيرة .

منخفض جوي جديد:

بينما نشرت صفحة “هوى الشام” تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيستمر لليومين المقبلين على الأقل وفق التالي.

اليوم السبت يتعمق المنخفض الجوي، ويسجل انخفاض أول على درجات الحرارة في كافة وتتكاثر السحب مع ساعات صباح وظهر اليوم ، ومع حلول بعد ظهر السبت تدخل قد نشهد هطولات رعدية غزيرة على السواحل السورية وتمتد مع ساعات بعد الظهر و العصر نحو بقية المناطق ماعدا المناطق الجنوبية ودمشق والبادية التي قد تطالها أمطار خفيفة فقط.

ومع حلول مساء السبت حتى صباح الأحد تكون الأمطار مستمرة وتتعمق فعالية المنخفض الجوي أكثر ليل الأحد صباح الاثنين مع مزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة.

ومع تقدم ساعات نهار يوم الاثنين يبدأ المنخفض بالتلاشي وتصبح أقرب لحالة عدم استقرار ، فيما تصبح الأجواء مستقرة وتعود درجات الحرارة للارتفاع من جديد.