طقس سوريا: الخميس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. منخفض جديد يوم الجمعة

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طقس سوريا: الخميس ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. منخفض جديد يوم الجمعة
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تشهد سوريا أجواء ربيعية دافئة يتخللها ارتفاع بدرجات الحرارة لتصل إلى 22 درجة يوم الخميس ، على أن نسهد منخفض جوي بارد يوم الجمعة.

وبحسب ما توقعت مديرية الأرصاد الجوية السورية ، يبقى الجو صحوا اليوم  مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

كما نشهد غداً ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويبقى الجو بين الصحو والغائم.

منخفض جوي جديد :

بينما ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن سوريا تشهد أجواء ربيعية مستقرة دافئة نهاراً وباردة ليلاً ، تكون فيها ذروة ارتفاع درجات الحرارة الخميس 5/3/2020 وتلامس حدود 22 درجة لأول مرة هذا الموسم .

عقب هذا الاستقرار الجوي، نشهد منخفض جوي جديد بارد متوسط الفعالية اعتباراً من الجمعة 6/3/2020 ، يكون بارد مصحوب بتسرب رياح قطبية باردة.

وينتهي هذا المنخفض البارد صباح يوم السبت وتعود الأجواء للاستقرار في كافة المناطق السورية لـ 4 أيام على الأقل ، وسط احتمال بتأثرنا بمنخفض جديد بعد ذلك.

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