سوريا .. منخفض “السودان” بأمطاره الغزيرة يبدأ مساء الغد وتحذيرات من تشكل السيول

تتأثر سوريا مع ساعات ليل غد الخميس ، بامتداد منخفض جوي ينتهي بعد ظهر يوم السبت ، تتخلله أمطار قد تصبح عاصفية.

وذكر المتنبئ الجوي حسان الجردي، لصحيفة “الوطن” أن سوريا تتأثر مساء الخميس بمنخفض السودان والذي هو امتداد لمنخفض البحر الأحمر “منخفض حراري” على أن تكون ذروته يوم الجمعة.

وتوقع الجردي أن نشهد أمطار قد تكون غزيرة في بعض المناطق حيث يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.

بدورها ، لفتت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية إلى أن المنخفض عبارة عن حالة عدم استقرار شديدة الفعالية وسيتسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة خصوصاً على دمشق و المناطق الجنوبية من سوريا بالدرجة الأولى .

كما رجحت حدوث ظاهرة الرياح الهابطة أي تتشكل عاصفة رياح شديدة بشكل مفاجئ يصاحبها الغبار الكثيف ومن ثم تهطل الأمطار الغزيرة.