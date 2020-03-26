مقتل مغترب سوري على يد خاله في الحسكة .. تفاصيل

قتل طالب سوري عائد من السعودية على يد قريبه عن طريق الخطأ ، خلال زيارته له في الحسكة.

ونقل موقع “شام تايمز” عن مصادر محلية أن طالب سوري من مدينة الحسكة، يدرس الطب في السعودية ، لقي مصرعه أثناء زيارة خاله في قرية أبو نجور الفاضل بريف بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة الأساسيش.

وتوفي الشاب فادي ح. البالغ من العمر 18 عاماً، إثر طلق ناري في الرأس، على يد خاله صالح. أ في منزله.

وأضافت المصادر أن “فادي” جاء من السعودية في زيارة ، لكنه توفي بهذا الطلق الناري عن طريق الخطأ.

وهرب “صالح ، أ” بعد إصابته لابن شقيقته لتتم مطاردته وإصابته بساقه وتسليمه للأسايش.

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