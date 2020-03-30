مفاجأة في توقعات مايك فغالي .. انحسار فيروس كورونا بهذا الشهر (فيديو)

أطلق اللبناني مايك فغالي توقعات خاصة بانتشار فيروس كورونا مرجحاً انحساره في الشهر الخامس من العام.

في اتصال هاتفي عبر قناة OTV أدلى مايك فغالي بـ توقعات حول فيروس كورونا واحتمال انتهائه أو انحساره.

وقال فغالي إن المرحلة الصعبة التي سيمر فيها العالم ككل ، بما يتعلق بانتشار الفيروس ستكون ابتداء من ٣٠ آذار حتى ٩ و ١٠ نيسان.

كما توقع فغالي أن ينحسر انتشار كورونا ابتداءً من منتصف أيار حتى نهايته، بعد أن يتم بدء التجارب في شهر نيسان.

وذكر فغالي أن انتشار كورونا في عام 2019 بعد اختراع موجات الـ 5G، يشابه ما حدث في عام 1917 عند اختراع موجات الراديو لينتشر في عام 1918 فيروس الانفلونزا الاسبانية ، وكلا الموجتين غيرتا من كهرباء الكرة الأرضية.

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