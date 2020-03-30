ماغي فرح تتوقع التوصل لعلاج فيروس كورونا .. وشهر تموز هو الأسوأ (فيديو)

نشرت اللبنانية ماغي فرح مقطع فيديو مطول عن توقعاتها للعام 2020 وخصت فيه الحديث عن انتشار فيروس كورونا والتوصل لعلاج للوباء.

وقالت فرح في الفيديو الذي نشرته على قناتها في اليوتيوب: “سبق وقلت إننا مقبلين على سنة مصيرية وكنت أريد تسميتها بالسنة الكارثية وستجعل السلطات تتخذ قرارات حازمة وهو ما حدث في فرنسا والصين وغيرهما من الدول التي فرضت الحجر المنزلي”.

واستطردت قائلة “قلت إن شهر شباط مهم وفعلاً بدأت القرارات المهمة في هذا الشهر، كما تحدثنا عن المؤسسات التي ستغير في قوانينها تباعاً وهذا ما حدث “.

وتابعت “تحدثت عن كوارث وموت ولكن لم يخطر لبالي أننا سنرى هذا الكم من الضحايا ، كما قد نشهد في بقية العام كوارث اقتصادية وسياسية”.

وأضافت أنه ابتداءً من أواخر آذار وحتى شهر حزيران سنشهد فترة مختلفة وخاصة في نيسان ، وقد يتم اكتشاف شيء يخفف من الهلع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هنا أنه بتاريخ 15 أيار وصولا لنهاية حزيران سنشهد تغيير إيجابي ، فقد تصل المساعي لدفع الأمور لخواتيمها ونقطف ثمار جهود سابقة أي ان كان هناك محاولات لإيجاد عقاقير ولقاحات للفيروس المستجد ، فقد يتم التوصل لها خلال هذه الفترة.

كما لفتت إلى أنه سيكون هناك حالات تمرد على الحكومات وطغيان خلال تلك الفترة وسنشهد قرارات جديدة من السلطات سيخضع الناس لها بالرضا أو بالقوة.

وبحسب ماغي فرح، الفترة الأصعب من العام ستبدأ في شهر تموز، فكورونا سيذهب لكن سيترك تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي قد يستمر لعقود، وسيواجه النفوذ الأمريكي الصين، وعلامة استفهام حول بقاء الاتحاد الأوروبي.