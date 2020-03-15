لسبب غريب... عروس مصرية تطلب الطلاق بعد 15 يوم زواج

أقدمت عروس مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد 15 يوم زواج فقط بسبب إهماله لنظافته الشخصية.

وفي التفاصيل، أقامت عروس في مصر دعوى طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في الجيزة بسبب إهمال زوجها لنظافته الشخصية، مؤكدة أنها لن تقبل بأن يقترب منها، في حال بقائها على ذمته.

و أفادت العروس سماح، 22 عاماً، بأنها تزوجت زواجاً تقليدي من شاب ميسور الحال، وكانت تتحفظ فقط على مظهره، دون أن تدري إهماله لنظافته.

فيما أكدت “سماح” أن زوجها عديم النظافة، يلقي ملابسه في الأرض، ولا يغسل يديه بعد الأكل، ويعبث أنفه، وإذا خرج من المنزل وعاد لا ينزع جواربه، رغم رائحتها الكريهة، التي تدفعها إلى القيء ويستمر بارتداءها ليومين متتاليين.

وتابعت الزوجة أنها أصيبت بنزلة معوية في الأسبوع الثاني من الزواج، وقيء مستمر لاشمئزازها من زوجها، وعدم تحملها العيش معه، حيث عادت لمنزل والديها لرعايتها صحياً.

و بعد تحسن صحتها رفضت العودة إلى زوجها، وأخبرتهم أنها ستموت من شدة نفورها من زوجها وعدم نظافته.

حيث طلبت العروس وأسرتها الطلاق، فيما رفض الزوج ذلك، فلجأت إلى المحكمة لطلب الخلع منه.