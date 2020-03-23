وزير الصحة السوري يكشف لنائب في البرلمان تفاصيل أول مصابة بفيروس كورونا

انتشرت العديد من الأقاويل حول أول مصابة بفيروس كورونا في سوريا وحالتها والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لعلاجها.

وتعليقاً على ذلك ، نشر عضو مجلس الشعب نبيل صالح على صفحته في فيسبوك: “اتصلت مع الدكتور نزار يازجي وزير الصحة للتوضيح فقال أن المريضة طالبة في العشرين قادمة من دولة أوروبية على متن طائرة حطت في لبنان”.

وأضاف صالح نقلاً عن وزير الصحة: “دخلت المسافرة عبر الحدود السورية بسيارة خاصة ، قبل سريان قرار منع الدخول، ولم تكن تظهر عليها أية أعراض للمرض ـ حسب لجنة الترصد الوبائي ـ التي سجلت لها استمارة صحية وطلبت منها أن تحجر نفسها كونها قادمة من مكان موبوء ، وأخذت منها لطاخة وتم الإعلان عن إصابتها فور ظهور نتيجة التحليل “.

وعن حالة المصابة حالياً نقل البرلماني السوري عن وزير الصحة قوله: ” تحسنت حالة المريضة حاليا وهي بوضع جيد جدا ـ حسب نتيجة التحليل السلبي الأخير عليها “.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة ستعلن اليوم عن أرقام التواصل الساخنة مع الوزارة عبر سيرتل وmtn وهي أيضا للإخبار عن أي حالة تسرب لأفراد عبر الحدود بطرق غير شرعية.

وأعلن أمس وزير الصحة السوري عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في سوريا لفتاة تبلغ من العمر 20 عام دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى ساعة إعداد هذا الخبر.