للموظفين.. قرض بمناسبة عيد الأم وعيد المعلم.. تفاصيل

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة ، عن قرض للعاملين في الدولة ، من خلال البيع بالتقسيط بقيمة 50 ألف ليرة سورية بمناسبة عيد الأم وعيد المعلم.

ونشرت المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك ، أنها وتكريماً لـ عيد الأم والمعلم تعلن عن البيع بالتقسيط بقيمة 50 ألف ليرة سورية.

وسيبدأ البيع بالتقسيط اعتباراً من اليوم الثلاثاء وسيشمل مختلف السلع والأدوات الكهربائية والمنزلية والاستهلاكية وغيرها من المواد.

وسيتم تقسيط المبلغ (50 ألف ليرة سورية) لكافة العاملين بالدولة وذلك لغاية 31 آذار الجاري ، على أن يتم تقسيط المبلغ لمدة 10 أشهر.

وسبق أن طرحت المؤسسة قروض للموظفين والعسكريين وغيرهم، منها بمناسبة عيد الأضحى و بدء العام الدراسي والقرض الخاص بالسلع المعمرة