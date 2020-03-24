قرار بفرض حظر تجوال جزئي في سوريا وفق مايلي

أصدر الفريق الحكومي في سوريا قرارا ً بفرض حظر تجوال جزئي في البلاد وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فايروس كورونا .

وذكرت وكالة سانا أن الفريق الحكومي أقر فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً ، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 25/3/2020 .

وكلف الفريق الحكومي وزارة الداخلية بإصدار التعليمات التنفيذية والإشراف على تطبيقه.

وكان الفريق الحكومي قد أصدر بوقت سابق قرارا ً بإيقاف النقل العام والخاص في البلاد .

وتم تطبيق القرار منذ مساء الأمس ، الساعة الثامنة مساءً ، حيث توقف عمل النقل الداخلي بين المحافظات وداخلها بالإضافة للسرافيس .

ويأتي ذلك بهدف التخفيف من ازدحام المواطنين في مختلف مناطق سوريا ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا المستجد .

مراسون