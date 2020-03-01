قرار برفع سعر تنكة البنزين في سوريا بدءاً من اليوم .. صورة

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، سعر ليتر البنزين 25 ليرة سورية بدءاً من اليوم الأحد 1 آذار 2020.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، قرار أعلنت بموجبه رفع سعر ليتر البنزين على أن تصبح الأسعار كالتالي:

أوكتان 90 مدعوم: 250 لليتر الواحد

أوكتان 90 غير مدعوم: 450 لليتر الواحد

أوكتان 95: 575 لليتر الواحد

وكانت وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت مسبقاً عن رفع سعر البنزين غير المدعوم في سوريا ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأسعار ستتغير شهريا بحسب السعر العالمي.

حيث كان سعر بنزين اوكتان 90 غير المدعوم 425 ليرة سورية.

وسعر البنزين أوكتان 95 كان 500 ليرة .

كما سبق وحددت وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين للسيارات العامة لتكون 350 ليتر في الشهر ويسمح لها بتعبة 40 ليتر يومياً، وللسيارات الخاصة 100 ليتر شهرياً بكمية تعبئة 40 ليتر كل 5 أيام، و للدراجات النارية 25 ليتر شهرياً ويسمح لها بتعبة 5 ليتر كل 5 أيام .