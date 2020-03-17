قرار بإغلاق المطاعم و المقاهي في سوريا بسبب فيروس كورونا

أعلن معاون وزير الصحة السوري أن المطاعم والمقاهي في سوريا سيتم إغلاقها وذلك ضمن إطار الإجراءات للتصدي لـ فيروس كورونا.

وأكد أن المطاعم والمحال التجارية التي تقدم الوجبات السريعة مراقبة من مديرية الشؤون الصحية في الوزارة وتم التشديد بموضوع النظافة والتعقيم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرا ً لضمان سلامة المواطنين ومنع التجمعات بهدف الحد من انتشار الفيروس في حال وصوله إلى البلاد

كما أكد أن معامل الأدوية في البلاد تغطي نسبة 92% من حاجات المواطنين للأدوية

يذكر أن وزارة الصحة السورية أعلنت مؤخرا خلو سوريا من فيروس كورونا بعد إجراء اختبار لعينات من 103 أشخاص كانت نتائجها سلبية

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