فيسبوك تطلق ميزة جديدة تتعلق بالحجر الصحي المنزلي

وضعت فيسبوك ميزة جديدة في خدمة البث المباشر الذي تلقى طفرة كبيرة في الاستخدام ، وتتعلق هذه الميزة بشكل خاص بالحجر الصحي .

فمع توجه العالم للحجر الصحي المنزلي أو العمل من المنزل، أصبحت خدمات الفيديو والبث المباشر والاجتماعات المرئية تلقى طفرة كبيرة في الاستخدام.

وأطلقت فيسبوك ميزة عرض الصوت بدون الصوة في وضعية البث المباشر، ما يعني توفير كبير في حجم البيانات المستهلكة، خاصة عندما يكون البث المباشر لشخص يتحدث فالأهم هو الصوت لا الصورة.

كما أتاحت فيسبوك ميزة هامة لمن ليس لديهم حساب على منصتها، تمكنهم من مشاهدة البث المباشر دون تسجيل الدخول أو حتى إنشاء حساب.

وسمحت أيضا الشركة بنشر البث المباشر خارج منصتها عبر الهاتف من خلال ربطه مع رقم هاتفي يتم الاتصال فيه والاستماع لصوت البث المباشر.

وللمحترفين لمن يستخدمون أدوات وكاميرات احترافية، جعلت فيس بوك مهمة البث المباشر أسهل من خلال توفير أدوات للتحكم بالتعليقات وحتى إضافة النصوص وغيرها وذلك عبر خاصية .live producer