مدير صحة حلب يوضح حقيقة فيديو سقوط رجل مصاب بـ فيروس كورونا

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مدير صحة حلب يوضح حقيقة فيديو سقوط رجل مصاب بـ فيروس كورونا
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نفى مدير صحة حلب وجود شخص مصاب بـ فيروس كورونا في المحافظة بعد تداول فيديو يوثق سقوط رجل في الطريق بشكل مفاجئ.

وتداولت أمس عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في مدينة حلب، لشخص يسقط على الأرض مغماً عليه، وقد ابتعد الأهالي من حوله، خوفاً من إصابته بفيروس كورونا .

وقال مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه لإذاعة “شام إف إم” اليوم إن هذا الفيديو الذي قيل إنه لشخص في حي جمعية الزهراء وهو مصاب بـ فيروس كورونا ، تم إسعافه إلى المشفى تم تسجيله في وقت سابق .

وأكد مدير صحة حلب أن الرجل سقط نتيجة مرضه بقصور كلوي وكل ما يتم تداوله عن إصابته بالفيروس عارٍ عن الصحة.

وأعلنت أمس وزارة الصحة ارتفاع اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5 حالات، وأعلنت اليوم أن جميع الحالات وضعها مستقر ويخضعون للإشراف الطبي المباشر، ولاصحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد هذه الحالات.

 

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