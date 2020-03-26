هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام.. معلومات ستخفف قلقكم

يعتقد كثيرون أن فيروس كورونا انتقل بداية عن طريق الطعام والعدوى به تنتقل حتى الآن عن طريق المواد الغذائية.

ورداً على تلك المعلومات ، قال بنجامين تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، إنه لا دليل حتى الآن على احتمال انتقال COVID-19 من خلال الطعام.

وبين الأخصائي أنه لا داعي لخوف الكثيرين من التقاط العدوى من الأطعمة ومتاجر البقالة.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) فالفيروس ينتشر عندما يسعل أو يعطس شخص ما، أو عن طريق لمس سطح ملوث، ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين.

كما أن هناك عوامل تجعل انتقال فيروس كورونا عبر الطعام أقل احتمالية، حتى إذا كان الفيروس موجودا على الطعام منها إجراءات سلامة الغذاء ، مثل غسل اليدين المتكرر وتنظيف الأسطح والأواني وطهي الطعام إلى درجة الحرارة المناسبة، أن تقلل من انتقال الفيروس عبر الطعام.

أيضاً، وبحسب مراكز العلوم، الفيروس لا يمكنه البقاء على قيد الحياة لأسابيع على الأسطح لا يمكن للفيروسات أن تنمو داخل الطعام، لذلك من المتوقع أن تتضاءل كمية الفيروس في الطعام مع الوقت، بدلا من تنمو، لذلك لا تبقى هذه الفيروسات قيد الحياة في المعدة، حيث تكون الحموضة عالية

ورغم أنه من المستبعد أن يصاب الناس بـ COVID-19 من خلال الطعام، إلا أن الاحتمال موجود لكنه منخفض.